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Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются

08 Января 2023 • 02:24 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Лондонский «Челси» продолжает переговоры по приобретению нападающего «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркуса Тюрама.

Несколькими днями ранее стало известно, что «синие» пополнили число претендентов на 25-летнего француза, и мёнхенгладбахская «Боруссия» готова отпустить игрока в январе, поскольку тот отказался продлевать истекающий через полгода контракт. Согласно обновлённой информации от инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» считает Тюрама одной из главных трансферных целей в зимнее окно. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры, чтобы как можно скорее согласовать переход.

Стоимость форварда сборной Франции оценивается экспертами портала Transfermarkt в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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