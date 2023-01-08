Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются

Лондонский «Челси» продолжает переговоры по приобретению нападающего «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркуса Тюрама.

Несколькими днями ранее стало известно, что «синие» пополнили число претендентов на 25-летнего француза, и мёнхенгладбахская «Боруссия» готова отпустить игрока в январе, поскольку тот отказался продлевать истекающий через полгода контракт. Согласно обновлённой информации от инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» считает Тюрама одной из главных трансферных целей в зимнее окно. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры, чтобы как можно скорее согласовать переход.

Стоимость форварда сборной Франции оценивается экспертами портала Transfermarkt в 32 млн евро.