Жоау Фелиш - первый игрок в истории «Челси», удалённый в первом же матче АПЛ

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в чемпионате. Как сошлись во мнении сразу несколько бывших игроков клуба, ключевым моментом для лондонцев стало удаление португальского нападающего Жоау Фелиша, который проводил свой первый матч за клуб.

Фелиш стал первым игроком в истории «Челси», который был удален с поля в своем дебютном матче за клуб в АПЛ. А в чемпионате в целом такого не случалось с 2014 года, когда с поля был удален Федерико Фазио из «Тоттенхэма», это случилось в игре с «Манчестер Сити».

Свой следующий матч в рамках английского чемпионата «Челси» проведет 15 января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».