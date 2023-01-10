«Челси» продолжает вести переговоры с «Бенфикой» по трансферу Фернандеса

Хавбек лиссабонской «Бенфики» всё ещё может оказаться в лондонском «Челси» этой зимой. По информации от инсайдера Тома Родди, сделка всё ещё может состояться, так как «пенсионеры» продолжают вести переговоры с «орлами».

Предыдущие разговоры закончились тем, что «Бенфика» настояла на активации отступных в размере 120 миллионов евро, на что «Челси» пока не готов пойти. Сам Фернандес пропустил несколько тренировок команды в знак протеста против руководства. Тем не менее, сейчас аргентинец успокоился и возобновил коллективные занятия с «орлами».

21-летний Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира, где его сборная Аргентины взяла золотые медали.