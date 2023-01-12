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Фелиш: «Болельщикам «Челси» понравится мой стиль игры»

12 Января 2023 • 00:06 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
Через 22 ч. 5 мин.

Новичок «Челси» Жоау Фелиш обратился к болельщикам клуба в приветственном интервью.

Лондонцы заплатили мадридскому «Атлетико» 11 млн евро за аренду 23-летнего нападающего. Португалец будет выступать в Англии до конца сезона.

«Я предпочитаю играть в футбол, получая удовольствие от процесса, поэтому мне нравится как можно чаще взаимодействовать с мячом. Я хочу помогать команде, болельщикам понравится мой стиль игры», – заявил в интервью официальному каналу «Челси» Фелиш, ставший автором пяти забитых мячей и трёх результативных передач в 20 матчах за «Атлетико» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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