Фелиш: «Болельщикам «Челси» понравится мой стиль игры»

Новичок «Челси» Жоау Фелиш обратился к болельщикам клуба в приветственном интервью.

Лондонцы заплатили мадридскому «Атлетико» 11 млн евро за аренду 23-летнего нападающего. Португалец будет выступать в Англии до конца сезона.

«Я предпочитаю играть в футбол, получая удовольствие от процесса, поэтому мне нравится как можно чаще взаимодействовать с мячом. Я хочу помогать команде, болельщикам понравится мой стиль игры», – заявил в интервью официальному каналу «Челси» Фелиш, ставший автором пяти забитых мячей и трёх результативных передач в 20 матчах за «Атлетико» в нынешней кампании.