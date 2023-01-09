Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг сегодня пройдёт дополнительное обследование, чтобы выявить степень серьёзности своей травмы. Напомним, англичанин получил повреждение в матче против своего бывшего клуба «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге.

Необходимость в прохождении дополнительного обследования вчера на пресс-конференции также отметил главный тренер «Челси» Грэм Поттер. Также наставник «пенсионеров» сказал, что травмировавшийся в том же матче с «Манчестер Сити» Кристиан Пулишич выбыл из строя на несколько недель.

В этом сезоне Стерлинг отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Англии.