Фелиш получил прямую красную карточку на 58-й минуте матча с «Фулхэмом»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш получил прямую красную карточку на 58-й минуте матча Английской премьер-лиги с «Фулхэмом».

Португальский футболист стал игроком лондонского клуба 11 января нынешнего года. К сожалению для спортсмена, первым для него событием в новом клубе стало удаление после грубого нарушения правил.

Фелиш двумя ногами в подкате прыгнул в ноги сопернику, в связи с чем судья и показал прямую красную карточку новичку «синих».

В данный момент на футбольном поле лидируют хозяева, счёт 2:1.

Идут заключительные 15 минут противостояния.

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