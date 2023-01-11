Фелиш: «Челси» – один из величайших клубов планеты»

Новичок «Челси» Жоау Фелиш поделился эмоциями после подписания контракта с клубом. Напомним, португалец присоединился к команде Грэма Поттера на правах аренды до конца сезона. Игрок до сих пор принадлежит мадридскому «Атлетико».

«Челси» – один из величайших клубов планеты. Я очень счастлив быть здесь и надеюсь помочь команде достичь своих целей. Очень рад, что буду выступать на «Стэмфорд Бридж», – заявил Фелиш в своём первом интервью официальному сайту «Челси».

Перед уходом в аренду в стан «пенсионеров», Фелиш продлил контракт с мадридским «Атлетико» до 2027 года. У «Челси» нет права выкупа португальца по окончанию сезона.