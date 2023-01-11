Поттер поделился информацией о травмированных игроках «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал о ситуации с травмированными футболистами «аристократов».

«С Обамеянгом всё в порядке, он скоро будет в составе. Мы думаем, что Кристиану Пулишичу потребуется пару месяцев на восстановление. Стерлингу меньше. Надеюсь, что меньше», — приводит слова специалиста журналист Низаар Кинселла.

Отметим, что в четырёх встречах после перерыва на ЧМ-2022 «Челси» удалось одержать лишь одну победу, параллельно вылетев из Кубка Англии. В таблице Премьер-лиги подопечные Поттера находятся на 10-й строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 10 очков.