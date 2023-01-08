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«Челси» готов отпустить Пулишича в январе

08 Января 2023 • 21:16 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич, вероятно, сменит клуб в ближайшее время.

24-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе команды Грэма Поттера, и в лондонском клубе готовы рассмотреть предложения по американцу, докладывает CaughtOffside. Один из возможных вариантов – аренда до конца сезона. Отмечается также, что в случае ухода Пулишича «Челси» может приобрести на его место другого вингера.

Кристиан Пулишич принял участие в 21 матче «синих» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и двумя ассистами. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 38 млн евро.

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Челси Кристиан Пулишич Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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