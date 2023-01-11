Новобранец лондонского «Челси» Жоау Фелиш будет выступать за свой новый клуб из АПЛ под 11-м номером. Информацию об этом сообщает пресс-служба «аристократов».

Отметим, что под аналогичным номером молодой португалец выступает за свою национальную сборную. А вот в «Атлетико» у Фелиша был 7-й номер.

Напомним, ранее Фелиш официально перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» в рамках арендного соглашения до конца текущего сезона, он уже тренируется с новыми одноклубниками и может дебютировать завтра.

Ранее сам игрок поделился своими впечатлениями от смены клубной прописки – в «Атлетико» Фелиш был с лета 2019 года.