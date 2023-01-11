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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стал известен игровой номер Фелиша в «Челси» официально

11 Января 2023 • 19:12 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Новобранец лондонского «Челси» Жоау Фелиш будет выступать за свой новый клуб из АПЛ под 11-м номером. Информацию об этом сообщает пресс-служба «аристократов».

Отметим, что под аналогичным номером молодой португалец выступает за свою национальную сборную. А вот в «Атлетико» у Фелиша был 7-й номер.

Напомним, ранее Фелиш официально перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» в рамках арендного соглашения до конца текущего сезона, он уже тренируется с новыми одноклубниками и может дебютировать завтра.

Ранее сам игрок поделился своими впечатлениями от смены клубной прописки – в «Атлетико» Фелиш был с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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