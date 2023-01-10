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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Челси» арендует Фелиша без опции выкупа»

10 Января 2023 • 20:56 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
12.01 23:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Челси».

Лондонский клуб, как уже сообщалось, заплатит за аренду 23-летнего португальца порядка 11 млн евро, а также возьмёт на себя всю зарплату игрока. В скором времени Фелиш пройдёт медосмотр в Лондоне, чтобы завершить переход. Согласно обновлённому отчёту авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, арендный договор не будет включать в себя опцию выкупа.

В подписании Жоау Фелиша также были заинтересованы другие представители Английской премьер-лиги – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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