Фелиш отправился в аэропорт Мадрида, игрок близок к переходу в топ-клуб АПЛ

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш стал на шаг ближе к смене клубной прописки. По информации от El Chiringuito TV, португалец отправился в аэропорт, откуда собирается вылететь в Лондон для завершения перехода в «Челси».

«Пенсионеры» арендуют игрока до конца сезона за 11 миллионов евро. Также команда Грэма Поттера полностью покроет зарплату футболиста. Сейчас стороны согласовывают последние детали трансфера.

Пока неизвестно, будет ли у «Челси» право выкупа после того, как аренда Фелиша закончится. В услугах португальца ранее также были заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».