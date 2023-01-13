Виллиан: «Это был особый вечер»

В отложенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» переиграл лондонский «Челси», одержав свою девятую победу в текущем чемпионате. Один из мячей «дачников» забил Жозе Виллиан, который «помог» «Челси» установить рекорд (или антирекорд?) АПЛ, а также прокомментировал события матча.

-Мы заслужили победу, хотя пнимали, как сложно будет сыграть против «Челси». Это классный клуб, хотя он и переживает не лучшие времена. Я провел в «Челси» семь лет, очень уважаю клуб и фанов. Но сейчас я выступаю за «Фулхэм» и должен делать все возможное для этого клуба. Это был особый вечер, - цитирует Виллиана BT Sport.

Свой следующий матч в рамках английского чемпионата лондонский «Челси» проведет пятнадцатого января против другого лондонского клуба - «Кристал Пэлас».