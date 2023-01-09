Трево Чалоба: «Мы не смогли оказать должного давления на «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба остался недоволен вчерашним вылетом своей команды из Кубка Англии. Коллектив Грэма Поттера разгромно проиграл «Манчестер Сити», из-за чего уже совершенно точно не сможет сыграть в своём четвёртом кубковом финале подряд.

«В командном плане мы не смогли оказать должного давления на «Манчестер Сити». У них было очень много владения и пространства. Пропускать три гола за 15 минут – не очень хорошо для матча с любой командой. Это действительно сложно», – заявил Чалоба на пресс-конференции после игры.

Свой следующий матч «Челси» проведёт на выезде против «Фулхэма» 12 января.