В «Челси» нацелились на хавбека «Саутгемптона»

Лондонский «Челси» не теряет надежд усилить свой центр поля молодым игроком после провальных переговоров с «Бенфикой» о трансфере Энцо Фернандеса. План «Б» «аристократов» - это хавбек «Саутгемптона» Ромео Лавиа, делится новостью talkSPORT. В конце августа прошлого года лондонцы уже пытались заполучить игрока себе в состав.

Лавиа всего три дня назад исполнилось 19 лет, однако в текущем сезоне в составе аутсайдера АПЛ бельгиец сыграл девять матчей, в которых единожды забил. Стоимость молодого игрока, по версии портала Transfermarkt – 25 млн евро.

«Челси» на данный момент занимает десятое место в АПЛ.