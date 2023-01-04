Артета: «Новички? Лучше задайте этот вопрос руководству»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своими ожиданиями от трансферного окна в январе. Сейчас «канониры» лидируют в чемпионате Англии с отрывом в 8 очков от «Манчестер Сити».

«Какие новички приду в команду в январе? Лучше задайте этот вопрос руководству и спортивному директору Эду. Мы стараемся улучшить состав в это трансферное окно», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, «Арсенал» в последнее время активно интересуется Михаилом Мудриком из донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера украинца с учётом бонусов может достить 75 миллионов евро, но на игрока также претендует «Челси».