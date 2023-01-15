Льорис допустил первый автогол в своей карьере

В матче двадцатого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» принимает в домашних условиях земляков из «Арсенала», однако складывается игра совсем не по-землячески - уже в первом тайме «Арсенал» дважды отпраздновал успех, причем первый гол оказался автоголом в исполнении голкипера Уго Льориса.

Как выяснилось, это был первый автогол в карьере Льориса - ранее такого несчастья с ним не происходило. Голкипер проводит, напомним, свой 354-й матч в английской Премьер-лиге. Следить за дуэлью лондонских клубов можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.