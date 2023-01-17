Португальский защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш близок к переезду в другую часть британской столицы.

По информации журналиста Лиалла Томаса, «Фулхэм» ведёт переговоры с чемпионом Европы об условиях личного контракта. Сообщается, что руководство «канониров» разрешило игроку обсуждать возможную сделку.

По данным портала Transfermarkt, 31-летний португалец оценивается в четыре миллиона евро. В составе «Арсенала» Седрик выступает с 2020 года, проведя в рамках всех турниров 59 матчей. В нынешней кампании на его счету лишь четыре игры во всех состязаниях.