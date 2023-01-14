Моура готов покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура готов сменить клубную прописку в конце сезона. По информации от журналиста Николо Скиры, всё идёт к тому, что истекающий контракт бразильца не будет продлён. Игрок не входит в планы главного тренера Антонио Конте.

Сам Моура совсем не против покинуть «Тоттенхэм», ведь его игровое время в Северном Лондоне заметно уменьшилось с появлением Деяна Кулушевски в середине прошлого сезона.

В нынешней кампании Моура провёл 8 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Экс-футболисту французского «ПСЖ» грядущиим летом исполнится 31 год.