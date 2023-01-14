​Артета объяснил своё поведение у бровки

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета зачастую очень эмоционален в технической зоне. Испанский специалист дал комментарий по поводу своего поведения.

«Меня волнует репутация клуба. Я тот, кто я есть, и я стараюсь делать всё возможное, чтобы защищать игроков, защищать клуб. Конечно, некоторым людям это не нравится. Но было бы странно, если бы это нравилось всем», - сказал Артета на пресс-конференции.

В воскресенье, 15 января, «Арсенал» сразится с «Тоттенхэмом» на выезде в дерби северного Лондона. На текущий момент «канониры» располагаются на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии.