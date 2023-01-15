Бельгийский полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар находится в сфере интересов английского топ-клуба.

Речь идёт об «Арсенале». По информации журналиста Николо Скиры, руководство «канониров» рассматривает вариант с подписанием игрока сборной Бельгии уже этой зимой. Ранее сообщалось об интересе другого коллектива из северного Лондона, а именно «Тоттенхэма».

Напомним, что ранее Троссар был изолирован от работы с основным составом из-за ссоры с главным тренером «чаек» Роберто де Дзерби. Отметим, что за «Брайтон» Леандро выступает с 2019 года, проведя в футболке клуба АПЛ 122 матча, забив 25 голов.