​Эдегора признали лучшим футболистом АПЛ в ноябре-декабре

Поскольку футбольный сезон Премьер-лиги прерывался на чемпионат мира, в Англии решили совместить награду лучшему игроку месяца за ноябрь и декабрь. Приз получил полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.

В ноябрьских и декабрьских матчах Премьер-лиги Мартин Эдегор забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров. За указанный период норвежец сделал наибольшее число результативных действий в чемпионате Англии.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Манчестер Сити» на пять очков. Ближайший матч команда Микеля Артеты проведёт 15 января – против «Тоттенхэма».