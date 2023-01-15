«Тоттенхэм» ищет замену Льорису на следующий сезон

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может потерять место в основном составе команды.

Контракт 36-летнего капитана «шпор» рассчитан до 2024 года, и изначально в клубе планировалось, что ветеран отработает свой договор до конца в качестве «первого номера», однако неубедительные выступления вратаря в текущей кампании вынудили лондонцев заняться поисками замены, докладывает журналист Сами Мокбель. «Тоттенхэм» изучает различные варианты и рассчитывает договориться о подписании нового голкипера к следующему сезону. Среди вариантов – Роберт Санчес из «Брайтона», Джордан Пикфорд из «Эвертона» и Давид Райя из «Брентфорда».