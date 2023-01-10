Мадридский «Реал» готов включиться в гонку за нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

Капитан сборной Англии пока не продлил контракт со «шпорами», истекающий летом 2024 года, что порождает слухи о его возможном уходе предстоящим летом. Интерес к Кейну ранее проявляла мюнхенская «Бавария», теперь же, как утверждает Todofichajes, на 29-летнего форварда нацелился «Реал». «Сливочные» видят в звезде Премьер-лиги замену Кариму Бензема, в декабре отметившему 35-летие. Стоимость трансфера, по данным источника, может составить порядка 100 млн евро.

Гарри Кейн отметился 15 голами в 18 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 млн евро.