«Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 8 очков впервые с 2004 года

Лондонский «Арсенал» увеличил отрыв от преследователей, одолев «Тоттенхэм» в дерби.

Встреча завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 2:0. Ранее «Манчестер Сити» – главный преследователь «канониров» – уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). Таким образом, сегодня задел «Арсенала» вырос до восьми очков, что произошло впервые с сезона 2003/04, отмечает Opta. В той кампании команда под руководством Арсена Венгера не потерпела ни одного поражения в чемпионате, выиграв титул в 11-очковым отрывом от ставшего вторым «Челси».

В следующем туре «Арсенал» примет на своём поле «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 21 января.