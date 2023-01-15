Артета – о победе над «Тоттенхэмом»: «Арсенал» сделал важный шаг»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался после триумфа своей команды в матче с «Тоттенхэмом» в рамках Премьер-лиги.

«Канониры» выиграли гостевое дерби со счётом 2:0, что позволило увеличить отрыв от «Манчестер Сити» до восьми очков.

«Сегодня мне понравилась и наша игра, и самоотверженный настрой, с которым футболисты подошли к матчу. Выполняя свою работу так, мы делаем счастливыми многих людей. Уверен, сейчас болельщики «Арсенала» счастливы.

Мне повезло работать с такой потрясающей командой. Думаю, сегодня мы сделали очередной важный шаг. Мы уже выигрывали большие матчи в гостях в прошлом сезоне, но сегодняшнее выступление было по-настоящему особенным», – сказал в интервью Sky Sports Артета.