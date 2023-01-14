«Арсенал» хочет поскорее заполучить Мудрика

Лондонский «Арсенал» продолжает попытки провернуть трансфер вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» сегодня вновь обсудят с «горняками» структуру выплаты бонусов.

Напомним, «Арсенал» предложил «Шахтёру» 70 миллионов евро за трансфер Мудрика. Ещё 25 миллионов украинская команда может получить в качестве бонусов, структура выплаты которых будет обсуждаться сегодня.

На Мудрика также претендует лондонский «Челси», но команда Грэма Поттера включится в гонку только в том случае, если «Арсенал» потерпит провал в переговорах с донецким «Шахтёром».