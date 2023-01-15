Эдегор высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мыслями после победы над «Тоттенхэмом» (2:0).

Капитан «канониров» отметился забитым мячом на 36-й минуте встречи, установив на табло окончательный счёт. После сегодняшнего успеха отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» вырос до восьми очков.

«Потрясающий результат. Мы помнили, как закончился наш прошлый матч здесь [поражение 0:3 в мае 2022], и хотели взять реванш. Сегодня всё прошло удачно.

Мы находимся в комфортном положении, учитывая наш отрыв в турнирной таблице, с этим не поспоришь. Однако мы должны оставаться скромными и продолжать усердно трудиться. Сегодняшний второй тайм прошёл не лучшим образом, так что нам есть над чем работать», – цитирует BBC норвежца.