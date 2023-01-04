«Арсенал» впервые в сезоне не выиграл на домашней арене

Лондонский «Арсенал» впервые в сезоне-22/23 АПЛ не победил на стадионе «Эмирейтс». Команда Микеля Артеты споткнулась на другом открытии текущего чемпионата Англии – «Ньюкасле». Встреча, которая состоялась 3 января, завершилась со счётом 0:0. До этого матча «канониры» побеждали в семи домашних играх кряду, набрав в них 21 очко.

Лондонцы продолжают занимать первое место турнирной таблицы АПЛ, у клуба 44 очка и восьмиочковый отрыв от «Манчестер Сити». У «горожан» 36 баллов. В случае, если 5 января подопечные Пепа Гвардиолы обыграют на выезде «Челси», отрыв «Арсенала» от клуба из Манчестера составит пять очков.

«Ньюкасл» продолжает идти в зоне Лиги чемпионов на третьем месте, у команды с севера Англии теперь 35 очков после 18 встреч.