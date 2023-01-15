Эдегор: «Важно оставаться скромными»

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Теперь «канониры» запаслись восьмиочковым преимуществом в турнирной таблице английского чемпионата. Тем не менее, Мартин Эдегор, автор второго мяча в прошедшей игре, считает, что его одноклубникам следует сохранять голову холодной и не предаваться блажи раньше времени.

- Мы в хорошей позиции, безусловно. Но надо оставаться скромными, надо работать. Вы видели разницу между первым и вторым таймом сегодня, нам есть над чем работать, - цитирует слова Эдегора BBC Sport.

В следующем матче лондонский «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити», в то время как «Арсенал» сыграет с другим клубом из Манчестера - «Юнайтед».