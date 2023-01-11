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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик ставит лайки постам с просьбой отпустить его в «Арсенал»

11 Января 2023 • 20:02 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Молодое дарование донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик ставит лайки шуточным постам в соцсетях, где обсуждается тема его перехода в лондонский «Арсенал». Так, в одной из понравившихся ему публикаций фото полузащитника изображено за решёткой, а на стене «камеры» нарисованы флаг Украины и эмблема «Шахтёра». Фото высмеивает упорство украинского клуба в переговорах с топ-клубами по игроку. Сам украинец, отметим, не против играть в команде Микеля Артеты.

Напомним, лидер АПЛ уже не первую неделю пытается заполучить игрока «Шахтёра», однако руководство «горняков» пытается набить цену за своего полузащитника.

Всего в текущем сезоне у Мудрика потрясающая статистика – во всех турнирах за свой клуб 22-летний вингер провёл 18 матчей, в которых десять раз забивал и восемь раз оформлял голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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