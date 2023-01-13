Трансфер Кейна не входит в планы «Реала»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн не входит в сферу интересов мадридского «Реала». По информации от журналиста Фабрицио Романо, слухи о возможном переезде англичанина на «Сантьяго Бернабеу» не соответствуют действительности.

Реальным претендентом на трансфер Кейна следующим летом наверняка будет мюнхенская «Бавария», которая ищет замену Роберту Левандовски. Тем не менее, не факт, что «Тоттенхэм» согласится отпустить лучшего бомбардира в своей истории, даже несмотря на истекающий контракт в конце следующего сезона.

В нынешней кампании Кейн отметился 15 голами и одним ассистом в чемпионате Англии.