Данджума хочет вернуться в АПЛ

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума в скором времени хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в сделке по трансферу Данджумы всерьёз заинтересован один из аутсайдеров Премьер-лиги в лице «Эвертона», который готов арендовать нидерландца с последующим правом выкупа. Обе стороны активизируют переговоры в ближайшие дни.

Данджума ранее уже выступал в Англии. Футболист успел поиграть как в Премьер-лиге, так и в Чемпионшипе в составе «Борнмута», который ныне находится выше «Эвертона» в турнирной таблице.