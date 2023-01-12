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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Данджума хочет вернуться в АПЛ

12 Января 2023 • 11:49 Комментировать
Сельта
...
Вильярреал
13.01 23:00

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума в скором времени хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом утверждает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в сделке по трансферу Данджумы всерьёз заинтересован один из аутсайдеров Премьер-лиги в лице «Эвертона», который готов арендовать нидерландца с последующим правом выкупа. Обе стороны активизируют переговоры в ближайшие дни.

Данджума ранее уже выступал в Англии. Футболист успел поиграть как в Премьер-лиге, так и в Чемпионшипе в составе «Борнмута», который ныне находится выше «Эвертона» в турнирной таблице.

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СЕЛЬТА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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