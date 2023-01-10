Английский клуб ведёт переговоры с «Вильярреалом» по Данджума

Нападающий испанского «Вильярреала» Арно Данджума может перебраться в английский «Эвертон».

Слухи связывали нидерландского футболиста с переездом в Англию ещё летом, однако тогда до конкретики не дошло. Теперь же в подписании Данджума заинтересован «Эвертон», уже начавший переговоры по трансферу с «Вильярреалом», докладывает Carrusel Deportivo. «Ириски» планируют арендовать 25-летнего форварда до конца сезона. Сделка, вероятно, будет предусматривать возможность последующего выкупа.

Арно Данджума стал автором шести забитых мячей в 17 матчах нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 млн евро.