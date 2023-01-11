Данджума может оказаться в «Эвертоне»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума в январе может сменить клубную прописку. По информации от Carrusel Deportivo, на футболиста есть минимум один претендент в Английской премьер-лиге, коим является «Эвертон».

«Ириски» хотят заполучить нидерландца на правах аренды с последующим правом выкупа. Ранее стало известно, что «Вильярреал» не прочь расстаться с Данджумой в зимнее трансферное окно.

Арно также интересен бывшему тренеру Унаи Эмери, который рассматривает его трансфер в «Астон Виллу». В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Данджумы два гола в десяти матчах чемпионата Испании.