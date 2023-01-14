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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обновлённый стадион «Вилльяреала» вызывает критику гостей, но команда выиграла на нём уже два матча

14 Января 2023 • 03:00 Комментировать
Сельта
1:1
Вильярреал
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В конце минувшего года «Вилляреал» вернулся на свой родной стадион «Черамика», который долгое время находился на реконструкции. И сразу же команда выиграла на нем два матча - сперва у «Валенсии», а потом вообще оставила не у дел мадридский «Реал», казавшийся непобедимым в нынешнем сезоне.

Между тем стадион очень не понравился людям, которые вынуждены находиться в гостевом секторе «Черамики». Дело в том, что пилоны для крепления крыши настолько массивны, что перекрывают часть происходящего на поле. Однако переделывать стадион, разумеется, никто уже не будет, тем более, что арена приносит клубу удачу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал
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