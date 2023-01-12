Мальо, воспитанник «Сельты», с 1999 года выступающий за клуб, может покинуть Виго летом

31-летний защитник «Сельты» Уго Мальо может покинуть Виго предстоящим летом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, потенциальный уход испанского футболиста из клуба никоим образом не связан с какими бы то ни было конфликтами – отношения между Мальо и «Сельтой» всегда были крепкими.

Скорее всего, речь идёт о желании спортсмена принять новый вызов.

Уго Мальо появился в футбольной семье «Сельты» в 1999 году, когда мальчику было восемь лет. В 2009 году он дебютировал за главную команду и стал регулярно выходить в основе.

Всю свою карьеру Уго Мальо провёл только в клубе из Виго.