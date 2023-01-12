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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мальо, воспитанник «Сельты», с 1999 года выступающий за клуб, может покинуть Виго летом

12 Января 2023 • 00:43 Комментировать
Сельта
...
Вильярреал
13.01 23:00

31-летний защитник «Сельты» Уго Мальо может покинуть Виго предстоящим летом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, потенциальный уход испанского футболиста из клуба никоим образом не связан с какими бы то ни было конфликтами – отношения между Мальо и «Сельтой» всегда были крепкими.

Скорее всего, речь идёт о желании спортсмена принять новый вызов.

Уго Мальо появился в футбольной семье «Сельты» в 1999 году, когда мальчику было восемь лет. В 2009 году он дебютировал за главную команду и стал регулярно выходить в основе.

Всю свою карьеру Уго Мальо провёл только в клубе из Виго.

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Сельта Уго Мальо трансферы футбола - лето 2023
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