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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» готов продать Данджума в январе

10 Января 2023 • 23:43 Комментировать
Сельта
...
Вильярреал
13.01 23:00

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума сможет уйти в ближайшие недели, если поступит приемлемое предложение.

Ранее стало известно, что в подписании 25-летнего футболиста заинтересован английский «Эвертон», уже вступивший в переговоры по трансферу. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Вильярреал» открыт к продаже своего лидера в январе, однако не станет торопиться, поскольку считает игрока ценным активом.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая стоимость Арно Данджума – 35 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Вильярреалом» рассчитан до июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арно Данджума Трансферы футбола - зима 2023
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СЕЛЬТА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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