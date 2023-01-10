«Вильярреал» готов продать Данджума в январе

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума сможет уйти в ближайшие недели, если поступит приемлемое предложение.

Ранее стало известно, что в подписании 25-летнего футболиста заинтересован английский «Эвертон», уже вступивший в переговоры по трансферу. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Вильярреал» открыт к продаже своего лидера в январе, однако не станет торопиться, поскольку считает игрока ценным активом.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, текущая стоимость Арно Данджума – 35 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Вильярреалом» рассчитан до июня 2026 года.