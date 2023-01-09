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Черданцев считает, что Бэйлу не было смысла продолжать профессиональную карьеру

09 Января 2023 • 20:38 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о том, что бывший нападающий «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл завершил игровую карьеру.

По мнению эксперта, Бэйл не является великим футболистом, но он очень медийный, у него была хорошая карьера.

«Был ли смысл продолжать? Бэйл сыграл на чемпионате мира, забил там, несколько раз брал Лигу чемпионов… А какая еще может быть мотивация? Это очень крутая карьера для валлийского игрока», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Эксперт считает, что лучшие свои годы Бэйл провел в «Тоттенхэме», больше он нигде так ярко не играл.

9 января 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Георгий Черданцев Гарет Бэйл
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