Черданцев считает, что Бэйлу не было смысла продолжать профессиональную карьеру

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал новость о том, что бывший нападающий «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл завершил игровую карьеру.

По мнению эксперта, Бэйл не является великим футболистом, но он очень медийный, у него была хорошая карьера.

«Был ли смысл продолжать? Бэйл сыграл на чемпионате мира, забил там, несколько раз брал Лигу чемпионов… А какая еще может быть мотивация? Это очень крутая карьера для валлийского игрока», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Эксперт считает, что лучшие свои годы Бэйл провел в «Тоттенхэме», больше он нигде так ярко не играл.

9 января 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.