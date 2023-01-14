Фоден: «Артета сделал «Арсенал» новым «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о конкуренции с «Арсеналом» в борьбе за чемпионство.

«Канониры» под руководством Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 44 очка и опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.

«Мы прекрасно знаем, насколько хорош Артета, так как работали с ним в «Манчестер Сити». Сейчас «Арсенал» выглядит сильным во всех компонентах, что совсем не удивляет. Это Премьер-лига, конкуренция здесь очень мощна.

Мы хотим выйти на первое место и вновь выиграть титул – это большой вызов для нас. Микель перенёс свои идеи в «Арсенал» – и теперь команда играет в той же манере, что и мы, и смотрится очень здорово», – приводит официальный сайт «горожан» слова Фодена.