Каррагер похвалил тен Хага за работу в «МЮ»

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от работы Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» в данный момент идут на четвёртой строчке в Английской премьер-лиге, но если команда выиграет свой матч в запасе, она обойдёт «Ньюкасл» и поднимется на третье место.

«Ещё недавно было много разговоров о том, что «Манчестер Юнайтед» далёк от уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», но всё быстро изменилось. Такие суждения оказались настоящим нонсенсом. В команду пришёл новый тренер, и теперь дела складываются куда лучше», – цитирует Каррагера Sky Sports.