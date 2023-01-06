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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер похвалил тен Хага за работу в «МЮ»

06 Января 2023 • 14:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от работы Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» в данный момент идут на четвёртой строчке в Английской премьер-лиге, но если команда выиграет свой матч в запасе, она обойдёт «Ньюкасл» и поднимется на третье место.

«Ещё недавно было много разговоров о том, что «Манчестер Юнайтед» далёк от уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», но всё быстро изменилось. Такие суждения оказались настоящим нонсенсом. В команду пришёл новый тренер, и теперь дела складываются куда лучше», – цитирует Каррагера Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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