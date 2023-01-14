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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-арбитр Федотов заявил, что первый гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Манчестер Сити» был засчитан ошибочно

14 Января 2023 • 19:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити
окончен

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о первом забитом мяче «Манчестер Юнайтед» в ворота «Манчестер Сити».

«Первый гол «Манчестер Юнайтед» нельзя было засчитывать. Это ошибка, там чистое положение вне игры. Рэшфорд закрывал мяч, двигаясь к нему, тем самым перекрывал обзор сопернику и препятствовал его игре в мяч», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что если бы футболист «МЮ» хотел показать свое неучастие в эпизоде, то должен был бежать в другую сторону, а не мешать игроку «Сити».

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги завершился победой «красных дьяволов» над подопечными Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Игорь Федотов Маркус Рэшфорд
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