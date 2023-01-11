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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уокер-Питерс может перейти в «МЮ»

11 Января 2023 • 16:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс в скором времени может стать новичком «Манчестер Юнайтед». По информации от инсайдера Алекса Крука, «красные дьяволы» рассматривают англичанина в качестве потенциальной замены Аарону Уан-Биссаке, который зимой может уйти в краткосрочную аренду.

Уокер-Питерс уже давно находится на радаре у топ-клубов Английской премьер-лиги. Ранее к игроку проявлял интерес «Челси». Сам Кайл является воспитанником другого лондонского клуба – «Тоттенхэма». 25-летний игрок в своё время успел провести за «шпор» 24 матча во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает правого защитника в 25 миллионов евро. «Саутгемптон», за который выступает Уокер-Питерс, сейчас находится на дне таблицы АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Кайл Уокер-Питерс Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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