Уокер-Питерс может перейти в «МЮ»

Защитник «Саутгемптона» Кайл Уокер-Питерс в скором времени может стать новичком «Манчестер Юнайтед». По информации от инсайдера Алекса Крука, «красные дьяволы» рассматривают англичанина в качестве потенциальной замены Аарону Уан-Биссаке, который зимой может уйти в краткосрочную аренду.

Уокер-Питерс уже давно находится на радаре у топ-клубов Английской премьер-лиги. Ранее к игроку проявлял интерес «Челси». Сам Кайл является воспитанником другого лондонского клуба – «Тоттенхэма». 25-летний игрок в своё время успел провести за «шпор» 24 матча во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает правого защитника в 25 миллионов евро. «Саутгемптон», за который выступает Уокер-Питерс, сейчас находится на дне таблицы АПЛ.