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Вегхорст дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

07 Января 2023 • 22:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Нападающий сборной Нидерландов и «Бешикташа» Ваут Вегхорст готов пополнить ряды «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно ранее, «красные дьяволы» близки к договорённости по аренде 30-летнего игрока. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сам Вегхорст уже дал добро на переход. Решение остаётся за «Бёрнли», которому принадлежат права на нидерландца, и «Бешикташем», который арендовал форварда до конца сезона с возможностью выкупа за 10 млн евро. Ожидается, что сделка состоится, если турецкий клуб согласится досрочно прервать арендный договор.

Ваут Вегхорст стал автором девяти забитых мячей и четырёх ассистов в 18 матчах за «Бешикташ» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Бёрнли Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст Трансферы футбола - зима 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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