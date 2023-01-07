Вегхорст дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Нидерландов и «Бешикташа» Ваут Вегхорст готов пополнить ряды «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно ранее, «красные дьяволы» близки к договорённости по аренде 30-летнего игрока. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сам Вегхорст уже дал добро на переход. Решение остаётся за «Бёрнли», которому принадлежат права на нидерландца, и «Бешикташем», который арендовал форварда до конца сезона с возможностью выкупа за 10 млн евро. Ожидается, что сделка состоится, если турецкий клуб согласится досрочно прервать арендный договор.

Ваут Вегхорст стал автором девяти забитых мячей и четырёх ассистов в 18 матчах за «Бешикташ» в нынешней кампании.