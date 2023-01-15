Скоулз оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство

В рамках 20-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле отпраздновал победу над «Манчестер Сити» (2:1). После этого результата экс-полузащитник «красных дьяволов» Пол Скоулз оценил шансы манкунианцев на золотые медали.

«МЮ» сейчас способен победить любого соперника. Является ли «МЮ» претендентом на чемпионство? Сейчас, думаю, да. Главное, чтобы все футболисты были здоровы.

«Арсенал»? «Канониры» набрали отличный ход, но все могут испортить травмы. К тому же Артете не хватает опыта в борьбе за трофеи», - передает слова Скоулза Manchester Evening News.

«МЮ» с 38 баллами занимает третье место в АПЛ. «Красные дьяволы» отстают от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.