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«Ливерпуль» составит конкуренцию «МЮ» в борьбе за защитника «Наполи»

05 Января 2023 • 15:29 Комментировать
Сампдория
...
Наполи
08.01 20:00

«Ливерпуль» тоже хочет усилиться защитником «Наполи» Кими Мин Джэ. По информации от Liverpool Echo, мерсисайдский клуб намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за футболиста сборной Южной Кореи.

Если Ким Мин Джэ не продлит контракт с «Наполи» в ближайшее время, летом футболист будет доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте корейца с неаполитанским клубом в качестве отступных.

До переезда в Серию А Ким Мин Джэ всего год отыграл в Турции в составе «Фенербахче». Сейчас кореец помогает «Наполи» лидировать в Серии А с отрывом в 5 очков от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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