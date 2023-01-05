«Ливерпуль» составит конкуренцию «МЮ» в борьбе за защитника «Наполи»

«Ливерпуль» тоже хочет усилиться защитником «Наполи» Кими Мин Джэ. По информации от Liverpool Echo, мерсисайдский клуб намерен составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за футболиста сборной Южной Кореи.

Если Ким Мин Джэ не продлит контракт с «Наполи» в ближайшее время, летом футболист будет доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро. Эта сумма прописана в контракте корейца с неаполитанским клубом в качестве отступных.

До переезда в Серию А Ким Мин Джэ всего год отыграл в Турции в составе «Фенербахче». Сейчас кореец помогает «Наполи» лидировать в Серии А с отрывом в 5 очков от второго места.