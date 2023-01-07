Гвардиола: «На прошлой неделе я понял, что Филлипс вернулся в форму»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника Кэлвина Филлипса, который ранее вернулся с чемпионата мира с лишним весом, из-за чего пропустил несколько матчей «горожан».

«На прошлой неделе я понял, что Филлипс вернулся в форму. Надеюсь, это будет для него хорошим уроком на будущее. Думаю, футболист круглый год должен находиться в идеальной форме. Даже во время отпуска», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Филлипс этим летом перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса», но до сих пор не смог закрепиться в основном составе команды Хосепа Гвардиолы.