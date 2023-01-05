«Манчестер Юнайтед» договорился о переходе вратаря «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» полностью согласовал с «Кристал Пэлас» аренду 29-летнего вратаря Джека Батлэнда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, срок арендного соглашения будет рассчитан до конца текущего сезона.

Английский голкипер защищает цвета лондонской команды с 2020 года. Ранее он выступал за «Сток Сити», «Лидс», «Дерби Каунти», «Бирмингем» и «Барнсли». Кроме того, Батлэнд имеет опыт игры в составе национальной сборной Англии, за которую провёл девять встреч.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ опытный вратарь не провёл за «Кристал Пэлас» ни одного официального матча.