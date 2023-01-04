«Манчестер Юнайтед» отказал «Ньюкаслу» в трансфере Мактоминая

В сенсационном в текущем сезоне «Ньюкасле» нацелились на 26-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотта Мактоминая. Однако боссы «МЮ» не собираются отдавать своего игрока «сорокам».

Как пишет Goal.com, «красные дьяволы» направили «Ньюкаслу» чёткое сообщение о том, что Мактоминай недоступен для покупки. Как пишет источник, в клубе с севера Англии есть большие поклонники таланта этого игрока.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Ньюкасл» - чуть выше, на третьем месте.

В текущем сезоне 26-летний шотландец сыграл за «МЮ» в 19 матчах во всех турнирах, дважды забил и один раз отдал ассист.