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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ стала самой дорогой лигой мира по стоимости составов, РПЛ - 15-я

10 Января 2023 • 21:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
14.01 15:30

Английская Премьер-лига стала самой дорогой лигой в мире по совокупной стоимости игроков. Свежим рейтингом в соцсетях делится портал Transfermarkt.

Так, общая стоимость игроков в этой лиге составила 9 990 млн евро. Это более чем в два раза превышает стоимость всех игроков испанской Ла Лиги – 4 860 млн евро. На третьем месте идёт Серия А, она чуть-чуть отстала от испанского чемпионата – 4 640 млн евро.

Четвёртое место у Бундеслиги – 4 230 млн евро, пятое – у французской Лиги 1 – 3 410 млн.

Российская Премьер-лига разместилась на 15-м месте, совокупная стоимость игроков РПЛ – всего 761 млн евро. РПЛ чуть не дотянула до чемпионата Аргентины (777 млн евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Апл Чемпионат Англии
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